Овчинский: Разработанный в Москве электрический мини-погрузчик поднимает вес до тонны

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о созданном в столице малогабаритном электропогрузчике. Он может бесперебойно работать в смешанном цикле от батареи семь часов подряд. При этом поднимает и двигает грузы весом до тонны. Разработкой машины занимались московское машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени Торопова, университет имени Баумана и Курганский завод дорожных машин.

«Уровень локализации компонентной базы погрузчика составляет 70 процентов, - отметил глава ведомства. - Планируется, что к концу 2024 года он достигнет ста процентов».

По его словам, от аналогов с двигателями внутреннего сгорания новинку отличает высокая степень автоматизации, энергоэффективность, маневренность и низкая стоимость жизненного цикла. На машину уже выданы патенты РФ как на полезную модель и промышленный образец. С мая по июнь проходило тестирование погрузчика. Первые предсерийные 15 штук начнут производить в сентябре. После того, как электротехнику опробуют в реальном деле, ее планируют доработать. Конечно, учтут и отзывы заказчиков. А уже затем запустят в массы.

Напомним, в 2022 году в столице появился Московский кластер электромобилестроения, объединивший более 50 научно-исследовательских и производственных компаний. Они заняты разработкой и производством автомобилей, микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций. В целом в городе находится около четырех тысяч промышленных предприятий. На них работают более 720 тысяч человек. Промышленная Москва каждый год растет за счет 40 - 50 новых средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Список выпускаемой ими продукции большой - от одежды, обуви и мебели до косметики, лекарств, медоборудования и сложной техники. Плюс к этому компании активно запускают инновации.