Переменная облачность и до +22 градусов ожидаются в Москве 28 августа

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в понедельник, 28 августа, прогнозируется переменная облачность, обойдется без дождей. Днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, что около нормы. В городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. В отдельных районах столицы наблюдается туман.

В ночь на вторник в городе похолодает до плюс 7-9 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Направление ветра изменится на юго-восточное. Днем 29 августа в Москве ожидается пасмурная погода, небо затянут тучи, пройдет небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут лишь 16-18 градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что в Москве к 1 сентября потеплеет до +23-24 градусов. В День знаний в столице также обещают небольшой дождь.