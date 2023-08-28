Ефимов: На участке бывшей промзоны Братцево построят жилые дома и общественно-деловые здания

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о строительстве нового городского квартала на месте бывшей промзоны «Братцево» на севере столицы. Договор о комплексном развитии территории (КРТ) был оформлен в прошлом году с инвестором, группой компаний «Инград».

По проекту на этом участке появятся более 550 тысяч квадратных метров различных строений. В их числе - примерно 49 тысяч квадратных метров социальных и общественно-деловых сооружений и свыше 501 тысячи квадратных метров жилья, из которых 90 тысяч возведут для участников реновации. На первом этапе будут построены жилые дома и общественно-деловые здания. Их общая площадь - 136 тысяч квадратных метров.

«Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год, - отметил заммэра. - Сейчас идет подготовка площадки к началу строительно-монтажных работ».

Место для будущего квартала выбрано удачное - развитая инфраструктура, близко расположенные станции МЦК «Балтийская» и метро «Войковская». К тому же и на машине можно за считанные минуты добраться до соседних Ленинградского шоссе и ТТК. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман уточнил, что строительство предполагает сооружение 10 жилых секций. Высота у них будет разная - от 1 до 35 этажей. Всего в домах разместится 1,5 тысячи квартир.

«Также в рамках проекта будет построен детский сад для 325 воспитанников, школа для 750 учеников и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном», - добавил Гаман.

По его словам, для жителей квартала появятся и благоустроенные общественные пространства. Например, прогулочный бульвар и променад на уровне второго этажа.

Напомним, по программе КРТ бывшие промзоны столицы превращаются в многофункциональные городские кварталы с современным жильем, дорогами и важной для жителей инфраструктурой. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ. Их общая площадь - около 2,45 тысячи гектаров.