Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 28 августа

Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково в понедельник, 28 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Так, по информации 09:50, во Внуково задержали восемь рейсов, а еще один отменили. В Домодедово не могут улететь пассажиры семи рейсов, еще один самолет отменили. Кроме того, в Шереметьево задерживаются пять вылетов, отмен нет. Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме. Причины задержек и отмен авиарейсов уточняется.

Ранее KP.RU писал, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский рано утром вводили ограничения из-за инцидента с БПЛА. Часть воздушных судов перенаправляли на запасные аэропорты. Через несколько часов авиагавани вернулись к привычному графику работы. Напомним, утром 28 августа системами ПВО сбили беспилотника в районе Люберец.