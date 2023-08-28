Льготный проезд в московском транспорте теперь доступен для дошкольников 7 лет

Теперь льготный проезд в столичном транспорте есть и у дошкольников 7 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве дошкольники семи лет теперь могут получить карту москвича, которая дает право на льготный проезд в городском транспорте, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Родители смогут пополнять абонемент на карте обучающихся и экономить более двух тысяч рублей в месяц. Дошкольники также смогут покупать билеты на пригородный ж/д транспорт со скидкой 50% – с 1 сентября по 15 июня.

«Мы обеспечили льготным проездом дошкольников, достигших 7 лет, по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», - отметил глава ведомства Максим Ликсутов. Он напомнил, что ранее родители дошкольников семи лет оплачивали полную сумму проезда детей.

На сайте mos.ru добавили: дошкольники смогут использоваться карту москвича в качестве полиса ОМС и единого читательского билета в столичных библиотеках. Также ребятам с картой будет предоставлять скидки на товары в партнерских сетях. Важное условия – карты получают те, кто обучается в столичном образовательном учреждении и имеет постоянную регистрацию.

Ранее KP.RU писал, что после запуска МЦД-3 учащиеся из зоны «Пригород» начали пользоваться льготными проездными.