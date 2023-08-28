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НовостиОбщество28 августа 2023 10:30

Ликсутов: Родители могут оформить дошкольникам льготный проезд в Московском транспорте

Абонемент достаточно записать на карту москвича учащегося
Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

В Московском транспорте теперь могут пользоваться льготами на проезд и дошкольники семи лет. Напомним, до сих пор их родителям приходилось оплачивать полную стоимость проезда своих детей. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, семилетки смогут ездить по льготным абонементам на тридцать или девяносто дней на карте москвича обучающихся.

«Мы обеспечили льготным проездом дошкольников, достигших 7 лет, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, - сказал Ликсутов. - Теперь их родители смогут пополнять абонемент на карте москвича обучающихся и экономить более 2 тысяч рублей в месяц».

По его словам, дешевле для семилеток стали и билеты на пригородные железнодорожные поезда.

«Для таких детей теперь их можно купить со скидкой 50% с 1 сентября по 15 июня, как и для всех столичных школьников и студентов», - уточнил заммэра.