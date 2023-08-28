Сергунина: Участники акции «Москва помогает» собрали более 3,5 миллиона гуманитарных товаров

Фото: пресс-служба КОСиМП

Одежда, предметы личной гигиены, детское питание, продукты с длительным сроком хранения, игрушки и другие необходимые в быту вещи передают для жителей новых регионов России и приграничных территорий участники гуманитарной акции «Москва помогает». Напомним, она началась в феврале прошлого года. За это время собрано уже свыше 3,5 миллиона разных товаров.

«За полтора года к акции присоединились свыше 52 тысяч москвичей и 400 столичных организаций. Они приносят не только предметы первой необходимости, но и подарки к праздникам, передают книги, канцелярские товары, даже музыкальные инструменты. В сборе гуманитарной помощи помогают более 13 тысяч волонтеров», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: пресс-служба КОСиМП

Накануне нового учебного года на 13 пунктах сбора принимают все необходимое для школьников в возрасте от 6 до 17 лет. В списке - тетради и обложки, ручки, простые и цветные карандаши, линейки, циркули, транспортиры, чертежные наборы, ластики, точилки, спортивная одежда и обувь.

Принести все это можно в любой пункт акции - они есть во всех округах Москвы. Подробности - по телефону +7 (499) 170-02-25.