Мужчину с сигнальным пистолетом задержали на юге Москвы

В Москве задержали мужчину, который угрожал своему оппоненту оружием Фото: Павел КЛОКОВ

В Москве задержали мужчину, который угрожал своему оппоненту оружием. Сигнальный пистолет у нарушителя изъяли, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел на юге столицы – на Паромной улице. Между гражданами произошел бытовой конфликт, на место происшествия вызвали правоохранителей. Прибывшие полицейские изъяли у одного из участников потасовки пистолет. На мужчине была одежда, внешне схожая с обмундированием военнослужащих, однако позднее выяснилось, что он не имеет никакого отношения к силовым или правоохранительным структурам.

В отношении нарушителя составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства инцидента выясняются.

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