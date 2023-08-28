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НовостиПроисшествия28 августа 2023 11:44

Мужчину с сигнальным пистолетом задержали на юге Москвы

В отношении нарушителя составили административный протокол
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве задержали мужчину, который угрожал своему оппоненту оружием

В Москве задержали мужчину, который угрожал своему оппоненту оружием

Фото: Павел КЛОКОВ

В Москве задержали мужчину, который угрожал своему оппоненту оружием. Сигнальный пистолет у нарушителя изъяли, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел на юге столицы – на Паромной улице. Между гражданами произошел бытовой конфликт, на место происшествия вызвали правоохранителей. Прибывшие полицейские изъяли у одного из участников потасовки пистолет. На мужчине была одежда, внешне схожая с обмундированием военнослужащих, однако позднее выяснилось, что он не имеет никакого отношения к силовым или правоохранительным структурам.

В отношении нарушителя составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Электростали произошла массовая драка с поножовщиной. Пострадали два человека, их доставили в больницу с ножевыми ранениями.