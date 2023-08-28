Патриарх Кирилл освятил икону Спаса Нерукотворного на Спасской башне Кремля

Патриарх Кирилл освятил воссозданную икону на Спасской башне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданную икону Спаса Нерукотворного на внутренней стороне Спасской башни Кремля, пишет РИА Новости. Для этого епископ РПЦ поднялся к иконе на специальном лифте.

По словам патриарха Кирилла, Спасская башня в сознании народа была связана со спасением: ее возвели, чтобы дать сильный отпор врагу, если он посмеет подступить к Кремлю. Он добавил, что сегодня больше страшен враг духовный.

«Сегодня очень немного сил способны противостоять этому страшному цивилизационному развитию. Россия является такой силой.», — сказал священнослужитель.

Иконы на башнях Московского Кремля являются уникальными памятниками искусства и религии, они привлекают туристов и паломников со всего мира. В 2023 году Фондом Андрея Первозванного восстановили семь надвратных икон на башнях Кремля – в советские годы они были уничтожены. Однако две оригинальные иконы сохранились, 13 лет назад их отреставрировали.

Как писал KP.RU, в мае 2023 года стало известно, что икону «Троица» Андрея Рублева вернут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Соответствующее решение принял президент РФ Путин.