Самокатчика избили после наезда на девушку в центре Москвы

Правоохранители организовали проверку по факту случившегося Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Москвы мужчина избил самокатчика и выбросил его транспортное средство в реку. Так злоумышленник решил «наказать» парня за наезд на девушку, сообщили в KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье, 27 августа, на Большом Устьинском мосту. Молодой человек арендовал самокат и наехал на девушку, которая шла в компании. Один из мужчин остановил парня, избил его, а затем выбросил самокат в реку. По словам потерпевшего, на самокате был закреплен его мобильный телефон.

По факту случившегося правоохранители организовали проверку. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшедшего и устанавливают личность нарушителя.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве автомобиль въехал в мачту городского освещения. В результате аварии пострадали шесть детей, их госпитализировали в медицинское учреждение. Сам водитель никаких травм не получил. Сотрудники ГИБДД выясняют детали случившегося.