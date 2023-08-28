Рабочего убило током на стройке на Ленинградском шоссе в Москве

Водитель грузовика получил электротравму Фото: прокуратура Москвы

В Москве рабочий получил электротравму и погиб, сообщили в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры в понедельник вечером, 28 августа.

По данным ведомства, мужчину – водителя грузовика – ударило током во время разгрузки. Рабочий скончался от полученных травм. На месте происшествия работают правоохранители. По факту случившегося Головинская межрайонная прокуратура организовала процессуальную проверку, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком. Инцидент произошел в Текстильщиках. Ребенка доставили в медицинское учреждение, предварительно, у него ожог второй степени одной ноги. Следователи организовали проверку по факту ЧП. Уточняется, что яма образовалась после прорыва теплосети. Детали случившегося выясняются.