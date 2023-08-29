Кратковременный дождь и до +19 градусов ожидаются в Москве 29 августа

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве во вторник, 29 августа, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Днем температура воздуха составит плюс 17-19 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление в городе будет меняться мало – столбики барометров покажут 747 мм ртутного столба, что около нормы. В столице будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночь на среду дожди в столице прекратятся. Воздух остынет до плюс 10-12 градусов, ветер юго-восточный 4- 9 м/c. Днем 30 августа в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 21-23 градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что минувшая ночь стала самой холодной в столичном регионе за последние два месяца. Так, в Подмосковье, в Черустях, минимальная температура составила +1,1 градуса.