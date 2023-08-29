Ефимов: С января по июнь 2023 года на аукционах реализовано более шести тысяч объектов городской недвижимости

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о реализации на торгах городской недвижимости в этом году. Речь идет о зданиях и помещениях под бизнес, земле для коммерческого и частного использования, машино-местах и нестационарных торговых объектах (НТО).

«За первые шесть месяцев 2023 года город реализовал более шести тысяч объектов земельно-имущественных торгов, - отметил заммэра. - Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года».

По его словам, чаще всего выкупались машино-места на паркингах города - свыше пяти тысяч объектов. А бизнес интересовали коммерческие площадки.

«С января по июнь инвесторы и предприниматели приобрели и арендовали через торги около 800 нежилых помещений и зданий», - уточнил Ефимов.

За эти же месяцы москвичи и бизнес купили или арендовали с помощью торгов 44 участка. Их общая площадь - более семи гектаров. Причем 37 лотов покупатели будут использовать для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). А еще семь – для коммерческих целей. Например, под размещение магазинов, домов быта, кафе и ресторанов и остальных сооружений, важных для развития городской инфраструктуры. Здесь разместят примерно 43 тысяч квадратных метров коммерческих площадей и более 19 тысяч «квадратов» частного жилья.

Кроме того, за первое полугодие с торгов ушли 118 НТО. В них откроют кафе и пункты проката спортивного снаряжения, магазины по продаже продуктов и сувениров. Также арендаторы могут сами поставить на оговорённых договором площадках павильоны и киоски, торговые автоматы и тележки с мороженым и напитками, бахчевые развалы и елочные базары.

Как пояснил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков, самыми популярными на торгах были участки.

«В среднем на один лот претендовали 10 участников аукциона», - уточнил глава ведомства.

По его словам, при продаже нежилой недвижимости было зафиксировано семь претендентов на объект. А на торгах по аренде – шесть.

«За парковочные места конкурировали в среднем по четыре человека, - добавил Щербаков. - За право размещения нестационарных торговых объектов или торговли в НТО – три участника торгов».

Москва – город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений – здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы.