Пассажир избил мужчину на станции метро «Семеновская» в Москве

Нарушителю грозит уголовная ответственность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Московском метрополитене пассажир избил мужчину, так как ему показалось, что тот помешал ему выйти из вагона. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на станции «Семеновская». Нападавший двумя руками толкнул потерпевшего в спину, вытолкал его из вагона и уже на платформе начал его избивать. Судя по кадрам, мужчина повалил пассажира на пол, ударил его ногой по туловищу и скрылся с места происшествия. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.

Личность злоумышленника установили – это 44-летний житель столицы. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье 116 УК РФ «Побои». Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве прохожие избили молодого человека и выбросили его самокат в реку. Злоумышленники решили «проучить» парня после того, как он наехал на самокате на девушку. Организована проверка.