Владельцы зеленых облигаций для населения получили первый купонный доход

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Для тех, кто приобрел первый выпуск московских зеленых облигаций для населения, настало время радоваться купонному доходу. Москва выплатила им солидную общую сумму - 25,9 миллионов рублей! Напомним, для этих ценных бумаг ставка купонного дохода равна 8,5 процента годовых. Срок обращения ценных бумаг – два года. Объем размещения – два миллиарда рублей. Начисления купонного доход производятся один раз в квартал. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что зеленые облигации Москвы для населения признаны первоклассными ценными бумагами.

«На протяжении более чем двадцати пяти лет Москва выпускает облигации и всегда полностью и своевременно выполняет свои финансовые обязательства», – отметил заммэра.

По его словам, при инвестировании в московские выпуски облигаций можно не бояться финансового риска. Они не участвуют в биржевых торгах, что в свою очередь позволяет их владельцам чувствовать себя защищенными. К тому же москвичи не просто получают дополнительный гарантированный доход, но еще и участвуют в экологически важных для города проектах. На вырученную за ценные бумаги сумму закупаются современные электробусы, заменяющие дизельные автобусы.

Облигации начали размещать 30 мая на финансовой платформе «Финуслуги» Московской биржи. Инвесторы приобрели все ценные бумаги за пять недель. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску зеленых облигаций Москвы для населения наивысший кредитный рейтинг ААА(RU).

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