В Москве 19-летний рабочий погиб, упав в вентиляционную шахту

Люблинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки Фото: прокуратура Москвы

В Москве рабочий упал с высоты и погиб. Молодому человеку было 19 лет, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры днем 29 августа.

По предварительной информации, инцидент произошел на строительном объекте, расположенном на Люблинской улице. При проведении работ в вентиляционной шахте парень сорвался с высоты. Он скончался от полученных травм.

Люблинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств случившегося. По факту гибели рабочего организована процессуальная проверка.

Ранее KP.RU писал, что в Москве рабочего убило током на стройке на Ленинградском шоссе. Мужчина получил электротравму, когда разгружал автомобиль. По факту ЧП организовали проверку, по ее результатам примут процессуальное решение. Детали произошедшего выясняют правоохранители.