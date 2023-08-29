Рецидивист поджог бар на юго-востоке Москвы после конфликта с персоналом

Подозреваемого заключили под стражу Фото: МВД Медиа

В Москве задержали 41-летнего рецидивиста, подозреваемого в поджоге бара на Зеленодольской улице, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, мужчина разбил окно заведения, разлил легковоспламеняющуюся жидкость и поджог бар. В результате пожара никто не пострадал. При этом сумма материального ущерба превысила 870 тысяч рублей. Как выяснилось, злоумышленник пошел на преступление после конфликта с персоналом.

По факту случившееся возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до пять лет лишения свободы. Детали инцидента устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что в столичном метро пассажир избил мужчину, который помешал ему выйти из вагона. Инцидент произошел на станции «Семеновская». Нарушителю грозит уголовная ответственность.