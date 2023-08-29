Уголовное дело об убийстве возбудили после исчезновения фигуристки Горбачевой

Уголовное дело возбуди после исчезновения фигуристки Алены Горбачевой в Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней фигуристки Алены Горбачевой в Москве возбудили уголовное дело. Речь идет о части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», сообщили в официальном телеграм-канале столичного СК.

В прокуратуре добавили, что поиски спортсменки продолжаются. В настоящий момент местонахождение девушки все еще неизвестно. Обстоятельства случившегося выясняются. По данным ТАСС, территорию поисков огородили, на месте работают правоохранители.

Как писал KP.RU, вечером 28 августа в Москве загадочно пропала 16-летняя чемпионка России по фигурному катанию Алина Горбачева. Известно, что в этот день девушка ушла с катка на «Чкалов Арене» и не вернулась домой. Юную фигуристку ищут правоохранители, кинологи, к поискам присоединились и добровольцы Лиза Алерт. По словам бабушки пропавшей спортсменки, Алина недавно поругалась со своим тренером.