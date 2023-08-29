Пробки до 7 баллов ожидаются в Москве вечером 29 августа

Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве вечером во вторник, 29 августа, ожидаются семибалльные пробки. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в сторону области, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Дорожные заторы образуются из-за мелких аварий и строительных работ. Так, например, из-за строительных работ движение ограничено на 14 км, 27 км, 32 км и 85 км МКАД, на Волгоградском проспекте, дом 45, на Автозаводском мосту (ТТК) и других участках.

В час пик москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт или отложить поездки на личном авто на более позднее время.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 29 августа прогнозируется переменная облачность и кратковременный дождь. Днем воздух прогреется лишь до 17-19 градусов тепла.