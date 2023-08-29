Центробанк рассказал об увеличении числа черных кредиторов в Москве Фото: Shutterstock

За первое полугодие 2023 года Банк России выявил 137 черных кредиторов, которые незаконно выдают займы людям под тысячу процентов годовых в Москве. Об этом рассказал начальник Управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, за последний год число таких мошенников выросло на 44 процента. Для возврата задолженности они используют незаконные методы.

Сайкин подчеркнул, что для предоставления любых потребительских кредитов или займов, компания должна иметь лицензию Центробанка и состоять в реестре регулятора.

Финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал россиянам, оказавшимся в непростой финансовой ситуации, воспользоваться реструктуризацией задолженности, которая поможет снизить кредитную нагрузку. Этот его совет опубликовал телеканал «360».

Эксперт подчеркнул, что обратиться за этой услугой к кредитору можно, если доход заемщика упал на треть. Для этого необходимо будет предоставить в банк соответствующие документы.