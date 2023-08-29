До конца 2023 года для жителей комплекса «Царицыно» построят поликлинику и детсад

Фото: stroi.mos.ru

На юге столицы продолжается строительство шести социальных учреждений для жителей проблемного жилого комплекса «Царицыно». Напомним, столичные власти уже достроили фактически заброшенные частным инвестором с 2006 года корпуса с квартирами. Всего готово 14 домов. Их общая площадь - порядка 650 тысяч квадратных метров. Теперь на финишную прямую вышло сооружение детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену. Как уточнили в столичном Стройкомплексе, ее сдадут уже через месяц. В здании разместят кабинеты специалистов, зоны ожидания приема, рентгенкабинет и кабинет маммографии. Всего для новой амбулатории закупят около 8 000 единиц различной медтехники.

В районе также возводят два детских сада на 460 мест, две общеобразовательные школы на 825 мест каждая, образовательный комплекс на 1 175 мест, в состав которого войдут школа на 825 мест и детский сад на 350 мест. Известно, что один из детсадов будет готов уже до конца этого года. Остальные садики и школы построят в 2025 году.

Кроме того, недалеко от жилого комплекса откроются две станции строящейся Бирюлевской линии метро.