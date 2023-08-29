Москвичей предупредили о сильном тумане до утра 30 августа

В Москве местами прогнозируется густой туман Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 23:00 29 августа ожидается сильный туман, видимость ухудшится до 200-700 метров, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства.

Уточняется, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до девяти утра среды. Горожан просят быть внимательными и осторожными во время тумана. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений. Также за рулем не стоит отделаться на смартфоны. В туман возрастает риск попадания в ДТП.

Также в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной из-за тумана. Предупреждение действует как в столице, так и в Подмосковье.

Ранее KP.RU писал, что Гидрометцентр пообещал теплую погоду в конце недели в Москве. Сильнее всего воздух прогреется 1 сентября, в День знаний: столбики термометров покажут до +28 градусов.