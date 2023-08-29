Мария Багреева: работодателям Москвы требуется все больше квалифицированных кадров

Мария Багреева на панельной дискуссии «Бизнес, город, университет. Как подготовить кадры для новой экономики» в рамках МУФ-2023 / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева приняла участие в сессии «Бизнес, город, университет. Как подготовить кадры для новой экономики» на Московском урбанистическом форуме – 2023. Эксперт отметила, что активный подъем бизнеса в Москве провоцирует у работодателей высокий спрос на высококлассных специалистов. Город осознает важность вопроса – он напрямую влияет на экономические успехи мегаполиса. Поэтому управленческая команда столицы активно привлекают высококвалифицированные кадры и создают привлекательные условия на рынке труда.

«За пять лет, с 2016 по 2021 год, в ВРП Москвы возросла доля финансового сектора, обрабатывающих производств и информационных технологий. Это высокотехнологичные отрасли, которые обеспечивают треть столичного ВРП. Они будут и дальше активно развиваться, а значит – предприятия этих секторов продолжат испытывать большую потребность в квалифицированных кадрах», - отметила Мария Багреева.

Министр сообщила, что за семь месяцев 2023 года самый значительный прирост квалифицированных кадров показала обрабатывающая сфера экономики – 8,2 тыс. человек. Второе и третье места заняли отрасли разработки программного обеспечения и научных исследований. При этом уже сегодня 95% занятых в экономике Москвы сотрудников являются квалифицированными, а более половины составляют специалисты высокой квалификации.