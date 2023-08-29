«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за тумана утром 30 августа

В столичном регионе местами ожидается туман Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана., следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что предупреждение о сложных погодных условиях будет действовать с вечера вторника до утра среды. «Период предупреждения с 21 ч. 29 августа до 09 ч. 30 августа. Местами ожидается туман», - говорится в сообщении.

Напомним, «желтый» это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и их деятельности.

Ранее KP.RU писал, что минувшая ночь стала самой холодной в столичном регионе за последние два месяца. В Москве, на ВДНХ, воздух остыл до 11,5 градуса, однако по области столбики термометров показали до +1,1 градуса (Черусти). По словам метеоролога Поздняковой, в столице потеплеет 1 сентября.