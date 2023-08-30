Облачную погоду без осадков и до +24 градусов прогнозируют в Москве 30 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 30 августа, в Москве ожидают переменную облачность. Преимущественно, осадков не будет. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России. Прогноз опубликован на сайте организации.

Днем температура воздуха составит от 22 до 24 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с юга, его скорость — от трех до восьми метров в секунду.

В ночное время суток термометры покажут от 12 до 14 градусов тепла. Переменная облачность сохранится, осадков также не будет.

Прогнозируется юго-восточный ветер. Его скорость составит от двух до семи метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается близким к норме — 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что после холодного вторника, вся остальная текущая неделя будет очень теплой — температура воздуха будет в районе комфортных +22 градусов.