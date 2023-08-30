ЦОДД: Пробки до семи баллов ожидаются в Москве вечером 30 августа Фото: Иван ВИСЛОВ

По данным ЦОДД, в Москве вечером в среду, 30 августа ожидаются семибалльные пробки. Особо серьезные заторы прогнозируют в центральной части города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Об этом рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Основными причинами заторов станут небольшие аварии, а также строительные работы. Последние проводятся например, на 14, 27, 32 и 85 км МКАД, на Проспекте Мира в районе 198 дома, по Волгоградскому шоссе, 45, в Кутузовском тоннеле и на Автозаводском мосту на ТТК. В час пик горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 30 августа прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.