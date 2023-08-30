В Новой Москве задержали наркоторговца при попытке спрятать более 35 кг гашиша Фото: прокуратура Москвы

В Новой Москве задержали наркоторговца при попытке спрятать более 35 кг гашиша в лесополосе. Мужчина забрал крупную партию наркотика, часть переложил в мусорный пакет и оставил его в лесополосе, рассказали в прокуратуре столице.

38-летний мужчина прибыл на личном автомобиле в поселение Новофедоровское, извлек из тайника мешок, после чего перепрятал часть содержимого. Всего полицейские изъяли у подозреваемого 75 свертков с гашишем общей массой более 35 кг.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее KP.RU рассказывал, что в районе Куркино сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль такси для проверки документов у водителя. Пассажир сильно нервничал. Оказалось, что на поясе под дождевиком у него были свертки с наркотиком, всего около 1,5 кг.