Благодаря программе КРТ на севере Москвы появятся 14 образовательных учреждений

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о строительстве образовательных учреждений более чем на 5,3 тысячи мест в четырёх районах столицы.

«На севере города инвесторы реализуют девять проектов комплексного развития территорий, - отметил заммэра. - В рамках четырех из них предусматривается возведение семи школ для 3,7 тысячи учеников и столько же детских садов для более чем 1,6 тысячи воспитанников».

По его словам, учебные корпуса возведут в Коптеве, Западном Дегунине, Войковском и Головинском районах.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о реализации в городе 41 проекта комплексного развития территорий (КРТ). Из них новые детсады и школы запланированы в рамках 23 КРТ. Их в основном разместят на севере, северо-востоке и юго-западе столицы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что благодаря программе КРТ столица получает новые городские кварталы. Застройка в них сбалансирована и включает в себя не только жилые дома, но и деловые, производственные здания, социальную инфраструктуру.

«Всего инвесторы возведут в Северном округе более 1,6 миллиона квадратных метров общественно-деловой и промышленной недвижимости», - рассказал Гаман.

Кроме учебных заведений, здесь появятся шесть высокотехнологичных производств, две школы искусств, три медицинских учреждения, шесть спортивных комплексов, магазины, рестораны, кафе и другие строения.

Инвестиции в девять проектов в Северном округе Москвы составят более 347 миллиардов рублей. Появление в вышеперечисленных районах общественно-деловых сооружений и современных производств позволит дополнительно создать более 41 тысячи рабочих мест.

Программа КРТ дает возможность строить многофункциональные городские кварталы вместо бывших промзон. В них размещаются комфортные квартиры, дороги и вся важная для жителей инфраструктура. На сегодня в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ. Их общая площадь - около 2,45 тысячи гектаров.