В Москве следователи раскрыли убийство женщины невесткой 20 лет назад Фото: "КП" Архив

В Москве завершили уголовное дело об убийстве 61-летней женщины, совершенном более 20 лет назад. Причастной к нему оказалась бывшая невестка погибшей. Женщина несколько раз ударила родственницу металлической гантелью, а затем спрятала тело, рассказали в Следственном комитете России по столице.

Следствие выяснило, что 9 апреля 2002 года в коридоре квартиры жилого дома, расположенного на улице Академика Арцимовича ссорили две женщины — свекровь и ее молодая невестка.

Последняя нанесла не менее трех ударов металлической гантелей по голове своей родственнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После этого фигурантка перенесла тело потерпевшей в комнату и положила в спальный мешок, а через два дня вывезла его на участок местности, расположенный в 20 метрах от проезжей части Севастопольского проспекта в Москве.

Сейчас фигурантке 41 год. Она полностью признала свою вину, женщину заключили под стражу. Дело передали в суд.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Москве 42-летнего мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима за убийство знакомого, совершенное 14 лет назад.