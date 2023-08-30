Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 8:41

Собянин: Предварительно пострадавших после уничтожения летевшего к Москве БПЛА нет

Также нет разрушений, добавил мэр
Мила ГЕНЬ
Собянин: Предварительно пострадавших после уничтожения летевшего к Москве БПЛА нет

Собянин: Предварительно пострадавших после уничтожения летевшего к Москве БПЛА нет

Фото: REUTERS

При уничтожении беспилотника, направлявшегося к Москве, никто не пострадал. Такой информацией поделился в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

Напомним, дрон уничтожили силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Руза ночью на 30 августа 2023 года. Это был один из нескольких БПЛА, которые атаковали российские города.

— Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, — рассказал Сергей Собянин.

По предварительным данным, пострадавших нет. Также не пострадала и инфраструктура. На месте работают экстренные службы.

Ранее беспилотник, направлявшийся к Москве, силы ПВО сбили утром 28 августа. БПЛА упал на территорию Люберец, никто не пострадал.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Зеленскому разрешают воровать, так как деньги выводятся на Запад (подробнее)