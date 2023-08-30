Собянин: Предварительно пострадавших после уничтожения летевшего к Москве БПЛА нет Фото: REUTERS

При уничтожении беспилотника, направлявшегося к Москве, никто не пострадал. Такой информацией поделился в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

Напомним, дрон уничтожили силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Руза ночью на 30 августа 2023 года. Это был один из нескольких БПЛА, которые атаковали российские города.

— Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, — рассказал Сергей Собянин.

По предварительным данным, пострадавших нет. Также не пострадала и инфраструктура. На месте работают экстренные службы.

Ранее беспилотник, направлявшийся к Москве, силы ПВО сбили утром 28 августа. БПЛА упал на территорию Люберец, никто не пострадал.

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