Собянин: на месте уничтожения летевшего к Москве БПЛА работают экстренные службы Фото: Александр ГЛУЗ

Ночью 30 августа силами противовоздушной обороны был сбит беспилотник, направляющийся к Москве. БПЛА ликвидировали в Рузском районе. Сейчас на месте предположительного падения обломков работают экстренные службы, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, сбитый БПЛА был одним из нескольких, направленных на города Центрального федерального округа.

— Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего, — поделился Сергей Собянин.

Ранее KP.RU рассказывал, что в начале августа сначала один, а потом и второй ликвидированный беспилотник попал в башню «Москва Сити». В обоих случаях никто не пострадал. Здание делового центра получило незначительные повреждения и было приведено в порядок в день инцидента.