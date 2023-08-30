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НовостиОбщество30 августа 2023 8:53

Собянин: на месте уничтожения летевшего к Москве БПЛА работают экстренные службы

Пострадавших и разрушений предварительно нет
Мила ГЕНЬ
Собянин: на месте уничтожения летевшего к Москве БПЛА работают экстренные службы

Собянин: на месте уничтожения летевшего к Москве БПЛА работают экстренные службы

Фото: Александр ГЛУЗ

Ночью 30 августа силами противовоздушной обороны был сбит беспилотник, направляющийся к Москве. БПЛА ликвидировали в Рузском районе. Сейчас на месте предположительного падения обломков работают экстренные службы, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, сбитый БПЛА был одним из нескольких, направленных на города Центрального федерального округа.

— Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего, — поделился Сергей Собянин.

Ранее KP.RU рассказывал, что в начале августа сначала один, а потом и второй ликвидированный беспилотник попал в башню «Москва Сити». В обоих случаях никто не пострадал. Здание делового центра получило незначительные повреждения и было приведено в порядок в день инцидента.