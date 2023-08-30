Собянин: Летевший в столицу БПЛА уничтожен в Рузском районе под Москвой Фото: REUTERS

В районе Рузы под Москвой уничтожили БПЛА, летевший в сторону столицы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

Ночью на 30 августа была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из дронов, направлявшийся к Москве, уничтожили силами ПВО. Произошло это в Рузском районе Московской области.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На месте инцидента работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что еще один украинский беспилотник удалось ликвидировать на территории Калужской области. Атака дроном была зафиксирована около двух часов ночи. Информация о пострадавших или серьезных повреждениях зданий и инфраструктуры не поступала.