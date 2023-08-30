Абитуриенты МИЭТ подали в 2023 году рекордное количество заявлений на обучение

Наибольший интерес вызвали направления «Информатика и вычислительная техника» и «Информационные системы и технологии» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Для предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стратегическим вузом является национальный исследовательский университет «МИЭТ». Его производственная площадка находится в ОЭЗ. На ней разместились и семь сотрудничающих с вузом компаний – ЗИТЦ, ЗНТЦ, «КМ-211», «руКэп», «Ангстрем-Т» и других. Сюда на практику во время учебы и постоянную работу после получения диплома приходят студенты и выпускники МИЭТа. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о завершении приемной кампании в вузе.

«В 2023 году в вуз подали рекордное количество заявлений на обучение – более 5,6 тысячи в рамках приемной кампании, - отметил глава ведомства. - Этот результат на 25 процентов превышает показатели 2022-го».

Больше всего желающих поступить на бюджетные места оказалось по таким направлениям, как «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Информатика и вычислительная техника» и «Информационная безопасность». Из них чаще всего заявления подавали на «Информатику и вычислительную технику» – более трех тысяч. Кроме того, по сравнению с прошлым годом поднялся средний балл по одному предмету и составил более 78 баллов.

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, поступающих также заинтересовало направление «Электроника и наноэлектроника». Тем более, что и бюджетных мест здесь выделили больше всего - 141.

«Проходной балл сюда стал самым высоким с 2020 года, превысив 194, а средний балл зачисленных – 219», - уточнил Дёгтев.

По его словам, это подтверждает рост спроса у потенциальных студентов к профильным инженерным специальностям. Ректор НИУ «МИЭТ» Владимир Беспалов назвал среди причин роста конкурса поддержу государством популяризации инженерных профессий, а также информационную и молодежную политику университета. Сюда входит в том числе активная профориентационная работа на протяжении учебного года со школьниками разного возраста.

Напомним, в этом году выпускниками МИЭТа стали более тысячи молодых специалистов. Некоторым из них поступают предложения о работе в компаниях ОЭЗ. В частности, в выпускниках вуза чаще всего заинтересованы предприятия кластера микроэлектроники.