Мужа актрисы Бабушкиной будут судить за нападение на сотрудника ДПС в Москве

Мужа актрисы Бабушкиной будут судить за нападение на представителя власти в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замоскворецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужа актрисы Кристины Бабушкиной. Ранее он попался на хранении наркотиков без цели сбыта, после чего напал на сотрудника ДПС, напомнили в прокуратуре Москвы.

Напомним, инцидент произошел 16 июня 2023 года. На улице Коровий Вал сотрудники ДПС остановили автомобиль в котором находился 45-летний мужчина. На автомобильном коврике за передним пассажирским сидением обнаружили сверток с наркотическим средством массой 0,53 г. Как стало известно KP.RU, нарушителем был супруг актрисы Кристины Бабушкиной.

Желая избежать наказания мужчина напал на сотрудника ДПС, после чего был задержан.

Мужа артистки обвинили в хранении значительного объема наркотика без цели сбыта, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Вину он признал в полном объеме. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.