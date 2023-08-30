Московский производитель за год увеличил выпуск зернового кофе в два раза

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Пищевая отрасль промышленности активно развивается в столице в том числе благодаря поддержке города. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, столичные компании выпускают все больше изделий, создают новинки и осваивают новые для себя направления, ориентируясь на желания покупателей.

«В частности, компания «Шишкин Лес», специализирующаяся на изготовлении бутилированной воды, увеличила объем выпуска кофе в два раза за последний год», – отметил глава ведомства.

Учитывая потребительский спрос, компания приступила к выпуску кофе более пяти лет назад. Сейчас в ее ассортименте зерновой кофе и в капсулах. Зеленый кофе привозится из стран Латинской Америки и Африки. Все этапы производства удалось наладить при помощи импортозамещения. Известная своей бутилированной водой компания имеет лабораторию контроля качества. У нее также есть свои мощности по добыче воды и водоподготовке.

«На протяжении всего процесса производства ведется тщательный контроль качества, - пояснил директор по производству кофейной продукции Николай Макаров. - Только после успешного прохождения всех этапов кофе поступает в продажу».

Напомним, развитие производства в столице не прекращается. Каждый год в городе появляются новые промышленные площадки - от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. И это при том, что их уже действует около четырех тысяч. Там работают более 720 тысяч человек. Они производят все, что нужно жителям, - одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие товары. При этом компании постоянно заняты внедрением инноваций. Открывая свои предприятия в столице, производители увеличивают выпуск своей продукции. Им также полагаются более 20 системных мер поддержки города, а также субсидии, целевые займы, разные антикризисные инструменты.