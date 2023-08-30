Врач предупредила об опасности орехов Фото: Иван МАКЕЕВ

Диетолог Асият Хачирова предостерегла от поедания орехов в больших количествах. Они очень калорийны, предупреждает врач. Как отметила она в разговоре с корреспондентом NEWS.ru, также орехи опасны тем, что могут вызвать аллергию.

Международные рекомендации по питанию устанавливают норму орехов не более 30 граммов в день. Однако тем, у кого есть аллергия, нужно отказаться от них вовсе.

Однако то, что ограничивать потребление орехов стоит из-за наличия в них фитиновой кислоты, снижающей способность организма всасывать минералы, врач опровергла.

— Воздействие фитиновой кислоты можно снизить путем замачивания, проращивания и термической обработки орехов. Важно приобретать свежие орехи и хранить их в прохладном и сухом месте, чтобы сохранить все питательные свойства, — рассказала Асият Хачирова она.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев ранее посоветовал пожилым людям включить орехи в рацион, так как они помогают поддерживать в норме сразу несколько важных систем органов, а также избавиться от тяги к сладкому.