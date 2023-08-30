Московская компания по выпуску женской одежды нарастила производство на 20 процентов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о расширении ассортимента столичным предприятием по выпуску женской одежды.

«Компания Moda di Lusso с начала 2023 года на 20 процентов нарастила объем производства и увеличила ассортимент, - отметил глава ведомства. - Теперь покупателям доступно 240 видов изделий».

По его словам, несмотря на серьезные вызовы из-за ухода зарубежных брендов с отечественного рынка, столичные производители активно используют появившийся для них шанс для дальнейшего развития. Напомним, более 250 предприятий города обеспечивают сейчас покупателей одеждой, обувью и аксессуарами.

«Ежегодно они увеличивают выпуск продукции и расширяют товарную линейку для закрытия растущих потребностей отечественного рынка», - подчеркнул Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Среди новинок в каталоге Moda di Lusso – платья, костюмы, кардиганы, брюки и другие товары. Покупатели могут также выбрать верхнюю одежду, сорочки, спортивные и классические костюмы. Производитель поддерживает идеи разумного потребления и применяет в своих изделиях экологичные ткани. Одежда из этого сырья на 100 процентов подходит для переработки после того, как отслужит свой срок. Генеральный директор компании Ольга Антипина подчеркнула, что на предприятии внимательно относятся к экологической устойчивости и защите планеты.

«Постоянное исследование этой сферы и внедрение тенденций позволяют нам расти и создавать продукт, который на долгое время останется актуальными», – добавила представитель компании.

Благодаря размещению своих производств в столице промышленники постоянно увеличивают продажи выпускаемой продукции, расширяют деловые контакты и осваивают дополнительные рынки сбыта. Компаниям города положены более двадцати системных мер поддержки города, среди которых субсидии и целевые займы. Им также предлагают различные антикризисные инструменты.