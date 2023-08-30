В багаже пассажира в аэропорту Внуково обнаружили 12 мертвых фенеков

Так выглядят миниатюрные лисицы — фенеки. Фото: ростовский зоопарк

В аэропорту Внуково таможенники обнаружили в багаже одного из пассажиров 12 мертвых фенеков. Ужасающий груз пытался провезти на территорию России мужчина, прибывший из Египта. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Животных без признаков жизни обнаружили при досмотре ручной клади и багажа одного из пассажиров рейса из Египта. Роговицы глаз зверьков были мутными, а зрачки не реагировали на свет, поэтому таможенники констатировали смерть 12 миниатюрных лисиц — фенеков.

На животных отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, а также разрешение Россельхознадзора на ввоз. Трупы уничтожат без права вывоза на полигоны ТБО и мусорные свалки. В отношении пассажира возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее KP.RU писал, что шереметьевские таможенники нашли у пассажира незадекларированные швейцарские часы за 4,5 млн рублей.