Восемь маршрутов наземного транспорта изменятся к открытию МЦД-4 в Москве
Фото: Иван МАКЕЕВ
Восемь маршрутов наземного транспорта изменятся, а также один появится на западе и востоке Москвы к открытию четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Изменения будут введены в начале сентября 2023 года в Новой Москве. Все они должны поспособствовать более удобной пересадке на станции нового диаметра — автобусы будут ездить чаще и подъезжать ближе к ним. Для пассажиров сократится время в пути.
Улучшения коснутся маршрутов семи станций МЦД-4: Санино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец в ТиНАО, Аминьевская в ЗАО, а также Новогиреево в ВАО и Реутов в Подмосковье.
Также будет добавлен еще один новый маршрут — из поселения Московский до станции Толстопальцево МЦД-4
Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин и Сергей Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское.