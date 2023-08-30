Восемь маршрутов наземного транспорта изменятся к открытию МЦД-4 в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Восемь маршрутов наземного транспорта изменятся, а также один появится на западе и востоке Москвы к открытию четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Изменения будут введены в начале сентября 2023 года в Новой Москве. Все они должны поспособствовать более удобной пересадке на станции нового диаметра — автобусы будут ездить чаще и подъезжать ближе к ним. Для пассажиров сократится время в пути.

Улучшения коснутся маршрутов семи станций МЦД-4: Санино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец в ТиНАО, Аминьевская в ЗАО, а также Новогиреево в ВАО и Реутов в Подмосковье.

Также будет добавлен еще один новый маршрут — из поселения Московский до станции Толстопальцево МЦД-4

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин и Сергей Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское.