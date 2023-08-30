На юго-востоке Москвы автомобиль въехал на тротуар и задавил двоих пешеходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Люблинской улице, в районе дома 92к2, автомобиль выехал на тротуар, наехав на двух пешеходов. Как рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, информация о пострадавших пока не подтверждена.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося выясняют. Информация о пострадавших уточняется.

Движение в районе ДТП затруднено, добавили в дептрансе. Для движения недоступна одна полоса из трех в сторону области.

Ранее KP.RU писал, что грузовик после ДТП вылетел на тротуар и сбил женщину и ее семилетнего сына Москве. Оба пешехода получили травмы. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.