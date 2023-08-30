На МУФ для учащихся вузов провели тематический день «Экономика Москвы для студентов»

Мария Багреева на пленарной сессии дня "Экономика Москвы для студентов" / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

На Московском урбанистическом форуме – 2023 состоялся тематический день «Экономика Москвы для студентов». Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева, среди участников были свыше 250 студентов экономических специальностей ведущих вузов города. Среди них - МГУ, НИУ ВШЭ, Финансовый университет при правительстве РФ, РАНХиГС, РЭУ имени Плеханова, университет правительства Москвы и другие учебные заведения. Стремительное развитие столичной экономики постоянно требует новых квалифицированных кадров.

«Студенчество – это потенциал, который в ближайшее время станет частью большой экономики города, - отметил Багреева. - Наша задача – рассказать молодым специалистам о том, как устроена экономика Москвы, познакомить с ключевыми тенденциями и перспективами ее развития, показать, с помощью каких инструментов достигается устойчивость экономики и как она влияет на жизнь города».

Среди важных событий тематического дня - HR-сессия «Навыки будущего: основные тренды на рынке труда. Кого ищет работодатель?». В ней участвовали руководители кадровых служб крупных российских работодателей - Банка России, Сбербанка, «ВКонтакте», АФК «Система», «Эн+», «Тинькофф» и HeadHunter. Они поделились с молодежью данными об основных трендах на рынке труда, а также назвали наиболее востребованные сейчас у работодателей специальности.

«Участие в сессии поможет будущим выпускникам определить для себя правильный вектор развития компетенций и станет залогом успешного начала карьерного пути», – отметила Багреева.

Ещё одним полезным для студентов мероприятием стали экономические дебаты. Во время соревнования командам нужно было справиться с задачами на основе конкретных экономических ситуаций. Им также надо было публично их защитить и выступить оппонентами решений команд соперников. К примеру, объяснить, как и почему цифровая валюта сможет заменить наличные и безналичные расчеты.

Победителем дебатов была признана команда Финансового университета при Правительстве РФ. Второе и третье места заняли команды Университета Правительства Москвы и РАНХиГС.