Что произошло за день 30 августа 2023 года в Москве

Трупы двенадцати фенеков нашли в багаже пассажира во Внуково Фото: ростовский зоопарк

Таможенники аэропорта Внуково при досмотре багажа одного из пассажиров рейса из Египта обнаружили там 12 фенеков. Миниатюрные лисицы не подавали признаков жизни. Теперь пассажиру со странным багажом грозит административная ответственность. Трупы животных уничтожат.

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