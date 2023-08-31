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НовостиОбщество31 августа 2023 5:42

Работа аэропорта Внуково временно ограничена

Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани
Мила ГЕНЬ
Работа аэропорта Внуково временно ограничена

Работа аэропорта Внуково временно ограничена

Фото: Иван ВИСЛОВ

Воздушное пространство над Внуково временно закрыли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Прием и выпуск самолетов ограничен с 5:21 утра.

Часть рейсов задерживается. Некоторые из прибывающих перенаправляют в другие аэропорты. Исходя из информации онлайн-табло, в основном это Шереметьево.

Как отметили в пресс-службе Внуково, временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности. Причины не зависят от самого аэропорта.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к Москве, уничтожили силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Воскресенск. Как добавил мэр Москвы Сергей Собянин, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.