Московский разработчик обеспечил сеть АЗС автоматизированной системой контроля электроэнергии

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Одна из крупнейших в нашей стране сетей автозаправочных станций (АЗС) начала использовать разработку столичной компании - дистанционную автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, созданная предприятием «Связь инжиниринг М» новинка обеспечивает оптимизацию расходов и сокращение стоимости электроэнергии. Этого удаётся добиться за счет автоматической передачи всех данных на специальную платформу.

«Система также помогает выявить причины перерасхода электроэнергии на отдельных станциях, например, когда сотрудники забывают выключить кондиционер или освещение днем, - отметил глава ведомства. - Для этого устанавливается верхний и нижний порог потребления. Если они будут нарушены, система об этом оповестит».

Новинку уже установили на более чем 160 АЗС в разных регионах страны. Как пояснил менеджер проекта Андрей Ахтырский, заказавшая систему компания нацелена на создание централизованной передачи показаний по принципу «одного окна». При этом будет доступна проверка счетов, уменьшится время на процесс передачи данных, а также исчезнут ошибки из-за недочетов в работе персонала.

«Например, если сотрудники забывали передать показания, то энергосбытовая компания для выставления счета учитывала показания либо предыдущего года того же месяца, либо предыдущего месяца этого года, - уточнил представитель разработчика. - А если они на третий месяц не получали показания, расчет производился по максимальной мощности. В этой ситуации потребитель платит в разы больше, чем фактически расходует».

Напомним, столичным компаниям при размещении производств в Москве доступны новые рынки сбыта, увеличение продаж выпускаемой продукции и городская поддержка. Сюда входят более 20 различных мер, среди которых субсидии и целевые займы. Им также предлагают различные антикризисные инструменты.