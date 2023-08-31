Гидрометцентр РФ: в Москве 31 августа воздух прогреется до +28 градусов Фото: REUTERS

Синоптики обещают переменную облачность и жаркую погоду в Москве 31 августа, в четверг. В ближайшие сутки осадков не будет, сообщает Гидрометцентр России. Воздух в столице прогреется до 26-28 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью в 5-10 метров в секунду, направление юго-восточное. Давление составит 749 мм ртутного столба.

Ночь с 31 августа на 1 сентября будет теплой. Столбики термометра не опустятся ниже 14-16 градусов. Дожди также не прогнозируют. К юго-восточному направлению ветра добавится южное. Его скорость немного снизится — до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление также слегка уменьшится и достигнет значений, близких к норме — 748 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU рассказал, что с самого начала осени в столице начнется бабье лето. Специалисты считают, что оно продлится до 10 сентября.