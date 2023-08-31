Внуково работает в штатном режиме после отмены ограничений Фото: Иван ВИСЛОВ

Аэропорт Внуково снял все ограничения, введенные ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

С 9:02 утра началась посадка на задержанные вылетающие рейсы. Также аэропорт принимает и прибывающие самолеты.

— В 9:02 мск сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, — цитирует агентство сообщение от пресс-службы аэропорта.

Напомним, временное закрытие воздушного пространства над Внуково действовало с 5:21. Отмечалось, что причины не связаны с деятельностью аэропорта и вводятся для обеспечения безопасности. Вылетающие рейсы переносили время взлета. Прибывающие самолеты задерживали, либо перенаправляли в Шереметьево.