Внуково работает в штатном режиме после отмены ограничений
Фото: Иван ВИСЛОВ
Аэропорт Внуково снял все ограничения, введенные ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
С 9:02 утра началась посадка на задержанные вылетающие рейсы. Также аэропорт принимает и прибывающие самолеты.
— В 9:02 мск сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, — цитирует агентство сообщение от пресс-службы аэропорта.
Напомним, временное закрытие воздушного пространства над Внуково действовало с 5:21. Отмечалось, что причины не связаны с деятельностью аэропорта и вводятся для обеспечения безопасности. Вылетающие рейсы переносили время взлета. Прибывающие самолеты задерживали, либо перенаправляли в Шереметьево.