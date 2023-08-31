Михаил Дегтярев: Местная продукция обязана выделяться на полках магазинов

Разработкой бренда в крае займутся три ведомства. Фото: правительство Хабаровского края

На совещании краевого правительства губернатор выступил с поручением в адрес профильных ведомств о создании бренда Хабаровского края. По словам главы региона, жители должны узнавать местного производителя.

- Регулярно слышу от жителей, что продукция, произведенная в крае, обязана выделяться на полках магазинов. Речь не только о продуктах питания, а обо всех потребительских товарах. Наши предприниматели богаты на идеи и на ассортимент. Президент России поставил задачу появления своих программ продвижения местных брендов в каждом регионе, ведь с этого начинается путь к общероссийскому и мировому узнаванию, - подчеркнул Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Губернатор настаивает, что обязательным условием при создании бренда является соответствие местных товаров всем стандартам качества и безопасности. В планах проведение конкурса «Сделано в Хабаровском крае». Разработкой бренда и составлением критериев для его присвоения займутся министерство сельского хозяйства и продовольствия, минпромторг и минэкономразвития.

На участие в проекте губернатор также нацелил общественные организации и бизнес-сообщество.

- Учтем мнение наших жителей: бренд должен быть народным! Онлайн-голосование проведем на площадке «Голос27». Нам есть, чем гордиться, и об этом будут говорить по всей стране!