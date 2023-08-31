Сергунина: За пять лет Москва реализовала более 500 цифровых проектов в разных сферах

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

Сегодня Москва является одним из международных лидеров в сфере цифровой трансформации. Это стало возможно благодаря совместным усилиям Правительства города и отраслевого бизнес-сообщества. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, на сегодняшний день в столице зарегистрировано более 52 тысяч компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Они обеспечивают более половины выручки отечественного рынка. При этом сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) представляют 85 процентов из них.

«За пять лет финансовую поддержку со стороны города получило больше 1,5 тысячи ИТ-компаний. Им одобрили гранты и субсидии на 824 миллиона рублей. С помощью льготных кредитов отраслевой бизнес привлек еще около восьми миллиардов рублей», — уточнила Наталья Сергунина.

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

По ее словам, при поручительстве Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы ИТ-предприниматели оформили займы на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. За первое полугодие 2023 года рост оборота компаний, работающих в сфере информационных технологий и услуг, составил 29,7 процента.

Совокупный оборот ИКТ-компаний в прошлом году составил 3,5 триллиона. Причем предприятий в этой отрасли становится все больше. На начало августа их зафиксировано на 16,5 процента (на 7,4 тысячи) больше, чем за те же месяцы 2022 года.

«Более 500 цифровых проектов реализовала Москва в самых разных сферах за последние пять лет. Каждый из них делает город комфортнее для миллионов жителей. Свыше 70 раз столичные цифровые решения становились победителями и призерами престижных международных премий», — рассказала Наталья Сергунина.

Напомним, на проходившем в Москве с 27 по 29 августа Международном форуме инноваций БРИКС главной повесткой стали цифровизация мегаполисов и развитие технологий. Форум посетили эксперты более чем из 30 стран.