Сергунина: В столице началось голосование по проекту «Питомцы в Москве»

Фото: пресс-служба АНО «Мой район»

Владельцы собак в столице смогут выбрать лучшие площадки для выгула своих любимцев. Голосование по проекту «Питомцы в Москве» уже стартовало в «Активном гражданине». Напомним, специально оборудованные для животных пространства открываются в разных округах города в рамках программы мэра Москвы «Мой район».

«В 2021 году были открыты первые четыре площадки. Прошлым летом к ним добавилось еще 29 пространств в разных районах Москвы. Каждое оборудовано современными тренажерами для занятий с собаками. На их базе постепенно формируются локальные сообщества горожан, у которых есть питомцы», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: пресс-служба АНО «Мой район»

Сначала «активным гражданам» нужно выбрать один, несколько или все округа столицы, в которых работают такие площадки. Следующий шаг - оценка пространства. Информацию о каждом из них можно узнать в разделе «Подробнее». Вариантов ответа несколько - «Отлично», «Ставлю твердую четверку», «Получилось неплохо, но можно было бы и лучше» (кстати, здесь можно добавить свои пожелания) или «Мне не понравилось».

Голосование завершается вопросом, который предлагает поставить общую оценку проекту благоустройства «Питомцы в Москве».