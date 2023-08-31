Аэропорт Домодедово снова работает в штатном режиме Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Аэропорт Домодедово возобновил работу после временных ограничений на прилет и вылет самолетов. Сейчас воздушная гавань функционирует в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Домодедово.

Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов вводили с 05:21 до 09:00. Связаны они были с решением Государственной корпорации по организации воздушного движения. Как отметили в пресс-службе Домодедово, объяснить такие меры можно обеспечением дополнительной безопасности.

Все ограничения уже сняты.

Ранее сообщалось, что воздушное пространство закрывали также и над аэропортом Домодедово. Сейчас воздушная гавань уже работает в штатном режиме.

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